На расконсервацию и последующее содержание фонтанов в Самаре потратят более 40,6 миллионов рублей

Фонтаны должны заработать до 10 мая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Департамент городского хозяйства и экологии ищет подрядчика на обслуживание самарских фонтанов. По техзаданию рабочие должны будут проводить работы по содержанию, ремонту фонтанов, а также поливочного водопровода с момента заключение контракта по 20 декабря 2021 года. За работу чиновники готовы заплатить 40,6 миллионов рублей из городской казны.

Подрядчик должен будет до 10 мая 2021 года расконсервировать все городские фонтаны и заниматься их содержанием до 1 октября текущего года, а после начинать работу по консервации и ревизии оборудования. Всего в зоне ответственности подрядчика будет 42 самарских фонтана и 37 поливочных водоводов.

Кроме того, особое внимание будет уделено ремонту фонтана в сквере первых Космонавтов, где необходимо в первую очередь обновить все системы и оборудование, заменить мозаику, сделать гидроизоляцию и отремонтировать прилегающий к фонтану тротуар.

Подрядчика определят 23 апреля, а приступить к работам победитель должен будет сразу после подписания контракта с департаментом.