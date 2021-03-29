Билайн и «АльфаСтрахование» запустили ДМС для мигрантов за 100 рублей в месяц

Билайн и «АльфаСтрахование» запустили совместный продукт по добровольному медицинскому страхованию для нерезидентов, находящихся на территории России, с возможностью оплаты с мобильного счета абонента. Стоимость услуги – всего 100 рублей в месяц.

Уже сейчас для абонентов Билайн с любым иностранным гражданством от 18 до 65 лет доступно оформление программы «ДМС для нерезидентов» в мобильном приложении «Мой Билайн» (12+) или на специальном портале. После подключения услуги полис сразу направляется клиенту в смс-сообщении.

Программа «ДМС для нерезидентов» включает в себя экстренные обращения, требующие медицинской помощи при несчастных случаях, травмах, ожогах, обморожениях, отравлениях, обострении хронических заболеваний и действует на всей территории России.

Клиенты получают квалифицированную медицинскую помощь, в которую входит:

– Выезд бригады скорой медицинской помощи, осмотр пациента, проведение экспресс-диагностики, купирование неотложных состояний, медицинская транспортировка в стационар при необходимости экстренной госпитализации.

– Амбулаторно-поликлиническая помощь: приемы врачей-специалистов, сбор анализов, проведение процедур: рентген, УЗИ, функциональная диагностика и многое другое.

– Экстренная стационарная помощь, а именно – пребывание в общей палате (до 10 дней), лечение, консультации врачей специалистов, проведение различных медицинских исследований, купирование острой боли.

– Круглосуточная поддержка медицинского пульта «АльфаСтрахование» на протяжении всего срока действия полиса.

«Услуги страхования предоставляются АО «АльфаСтрахование» (Лицензия СИ № 2239 от 13.11.2017 г.) при информационно-технической поддержке АО «НСК»).