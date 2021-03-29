МТС запускает сервис онлайн-страхования

В новом сервисе представлена широкая линейка страховых продуктов: ОСАГО, страхование ипотеки, квартиры, путешественников и питомцев [*]. Для оформления страховки не обязательно быть клиентом банка или оператора − достаточно зайти на сайт МТС Страхование. Клиенты МТС Банка и абоненты МТС могут приобрести страховой полис в мобильных приложениях.

Оформить страховку можно с помощью онлайн-заявки, для этого необходимо:

Выбрать одну из опций страхового покрытия;

Оплатить банковской картой. Авторизация в личном кабинете позволяет безопасно проводить платеж с помощью сервисов Apple и Google Pay.

После оплаты полис будет отравлен в личный кабинет и на адрес электронной почты, указанный при оформлении.

Клиенты в личном кабинете могут просматривать оформленные полисы, пролонгировать их, заявлять о страховом случае и направлять по электронной почте комплект документов, получать выплаты сразу на карту, а также консультироваться со специалистами по вопросам страхования.

«Наша задача – предоставить расширенный спектр финансовых услуг в комфортных и привычных для пользователей онлайн-каналах. В дополнение к банковским и платежным сервисам экосистемы МТС мы запустили страховые продукты в максимально удобном и простом варианте оформления полиса в онлайне. Это позволяет клиентам экономить время как при приобретении страхового полиса, так и для получения выплаты при наступлении страхового случая. В ближайших планах группы МТС – расширение линейки страховых продуктов: КАСКО, страхование от несчастных случаев, задержки рейсов и т.д.», – прокомментировал Эдуард Иссопов, первый заместитель председателя Правления, руководитель розничного блока МТС Банка.

[*] МТС осуществляет продажу страховок в рамках агентского договора с партнерами − страховыми компаниями.