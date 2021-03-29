Самарчанка решила заработать на биткойнах, но потеряла 1,7 млн рублей

Банковские счета самарчанки быстро опустошили мошенники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Услышав о биткойнах, самарчанка Елена Петровна твердо решила разбогатеть. Почитала, что это такое, полазила на разных форумах и вложила все свои накопления в светлое будущее. Вот только помощников на пути к успеху выбрала не тех.

Как позже рассказывала Елена Петровна полицейским, она зарегистрировалась на сайте брокерской компании, завела себе на счет деньги. Идея была проста: зарабатывать на разнице цен биткойнов. Помогал ей в этом брокер по имени Виктор. Все шло прекрасно, постепенно в дело Елена Петровна вложила 1,6 млн рублей, предвкушая безбедную старость. Но в один ужасный день Виктор ее огорошил: деньги сгорели, вы ничего не получите.

Почти сразу после этого звонка раздался другой: специалист банка сообщил, что с ее счета пытаются снять деньги, надо поставить защиту. Елена Петровна, вся жизнь которой вдруг окрасилась в нерадужные краски, послушно продиктовала коды, которые приходили ей на телефон, в результате чего лишилась еще 105 тысяч рублей, которые оставались на ее банковской карте.

Когда до нее дошло, что все произошедшее – прекрасно спланированная и разыгранная афера, Елена Петровна обратилась за помощью в полицию. Мошенников теперь ищут стражи порядка.