Электробус возвращается в Самару: новый общественный транспорт возобновляет свою работу

За всё время работы электробуса, он чаще ремонтировался, чем ездил

В Самаре возобновляет свою работу единственный электробус, который курсирует по маршруту №108 «Губернский рынок-Южный город». Об этом сообщили в трамвайно-троллейбусном управлении Самары.

- Уважаемые пассажиры, с 30 марта возобновляет свою работу электробус №108. Расписание движения не изменилось. Добро пожаловать на борт, - сообщили представители ТТУ.

Напомним, что единственный электробус в Самаре эксплуатируется в настоящее время в тестовом режиме. Однако за небольшое время работы нового общественного транспорта рейсы часто отменялись из-за технических неисправностей или из-за непогоды.