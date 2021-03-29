В Тольятти в убийстве 30-летней давности обвинили покойника

В Тольятти закрыли еще одно "старое" дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти раскрыли убийство, которое произошло 15 мая 1990 года. Около половины 12 вечера около ресторана «Прилесье» на ул.Баныкина неизвестный ударом ножом в сердце убил 23-летнего Виктора И., жертва скончалась на месте преступления, убийца сбежал.

30 лет это уголовное дело оставалось нераскрытым. Вплоть до недавнего времени.

- В ходе расследования установлено, что преступление совершил Григорий Т., он жил в Жигулевске, ранее не был судим, а в 1996 году умер, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах.

Какие отношения связывали Григория и Виктора, так и остается не совсем понятным, но следователи утверждают, что и мотивы, и возможности убить Виктора у Григория были.

В итоге 18 марта уголовное дело было закрыто в связи со смертью обвиняемого. Как к этому отнеслись родственники обоих мужчин, пока не известно.