Авиакомпании возобновили прямые перелеты из Самары в Крым и обратно

Путешествовать в Крым стало комфортнее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Авиакомпания «Уральские авиалинии» начала выполнять прямые перелеты из Крыма в Самару и Челябинск. Об этом сообщили в пресс-центре международного аэропорта Симферополь.

- Рейсы между Симферополем и Самарой до 24 апреля будут выполняться три раза в неделю: по понедельникам, пятницам и воскресеньям. В конце апреля к полетам на этом направлении присоединятся авиакомпании Nordwind и RedWings. При этом полеты станут ежедневными, а частота рейсов увеличится до девяти раз в неделю, - сообщили в аэропорту.

Аэропорт Симферополь перешел на весенне-летнее расписание с 28 марта 2021 года. Прямое авиасообщение с Крымом продлится до конца октября 2021 года.