У входной двери нашла свое порезанное фото: жительница Тольятти просит защиты от интернет-преследователя

Недавно девушка получила отказ в возбуждении уголовного дела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Этой зимой жизнь Алины (имя героини изменено. Прим.автора) из Тольятти превратилась в кошмар. Сначала в друзья добавился какой-то Роман. Алина зашла на страничку, посмотрела фотографии, поняла, что не знает этого человека, и заблокировала его.

После этого ее аккаунт взломали. На аватарку выставили картинку голого мужчины, после чего кто-то начал внимательно изучать переписки Алины с друзьями. Затем настало время угроз:

- Некто требовал встречи со мной и денег. Иначе обещал рассказать моему мужу о моих переписках, обещая, что эта информация разрушит мой брак, - рассказывала позже полицейским. – Я отказала, он начал угрожать, сначала только мне, потом - и моему мужу.

Девушка обратилась в полицию, но 1 мата получила от стражей порядка уведомление о том, что в возбуждении уголовного дела ей отказано. Сразу после этого ситуация обострилась.

- Видимо, в переписке с подругой шантажист нашел мой адрес. На днях я вышла из квартиры и возле входной двери увидела мелко изрезанную бумагу, присмотрелась – а это моя фотография. Теперь я боюсь даже выходить из дома, - говорит Алина.

Девушка вновь просит защиты у полиции, но увидят ли стражи порядка в этот раз нарушение закона – большой вопрос.

«Комсомолка» следит за развитием событий.