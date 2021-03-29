В Самаре снесут аварийные дома в исторической части города

Постановления были опубликованы на сайте администрации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Самары опубликовала постановления об изъятии для муниципальных нужд земельных участков, на которых располагаются жилые многоквартирные дома. Всего под снос или реконструкцию пойдут 11 аварийных домов.

В список адресов вошли дома:

Буянова, 38–30 (литеры В);

Ленинская, 105 (литеры А, А1, а, а1, а, а, а и В, Б1 и в1);

переулок Стационарный, 3;

Вилоновская, 50, (литеры Б, Б1, Б2, Б3);

Пушкина/Братьев Коростелёвых, 234 (литера А);

Ленинская/Красноармейская, 115/ 77 (литера Ааа1);

Ленинская, д. 252 (литеры В, В1, В2, в, в1);

Ленинская, д. 101 (литеры а1, а2, А, а1, а2);

Братьев Коростелевых, 88–90 (литера Б, б, б2)

переулок Сиреневый, 1;

улица Кирзавод, 6.

Согласно постановлениям, подписанным мэром города Еленой Лапушкиной, часть домов будет снесена, а часть реконструируют. В связи с изъятием недвижимости, собственникам будет выплачена компенсация.

Советник губернатора Виталий Стадников резко негативно высказался о решении чиновников на счет сноса аварийных домов в исторической части Самары. По словам Стадникова, в декабре 2019 года Самара стала Историческим поселением, но это не мешает уничтожать памятники архитектуры.

- Большая часть этих зданий - настоящие памятники, часть - бывшие ОКН, снятые по подложным экспертизам. Зачем сносить уникальную архитектуру, когда нужно вытаскивать эти здания «из петли». Считаю, что за снос каждого такого объекта надо давать по 10 лет без права переписки, - высказался советник губернатора.