Дмитрий Азаров инициировал проверки качества содержания дорог в Самаре и Тольятти

Местные жители все чаще жалуются на состояние дорог в Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание с руководителями муниципалитетов региона. Одним из важных вопросов стало содержание автомобильных дорог в Самаре и Тольятти. Главы Самары и Тольятти отчитались, как в городах выстроена работа по расчистке систем водоотведения, ливневых канализаций, а также по аварийно-ямочному ремонту дорог.

Мэр Самары Елена Лапушкина доложила, что в городе продолжается активная расчистка «ливневок», а также аварийно-ямочный ремонт. По словам Лапушкиной, на сегодняшний день выполнено 87% от запланированного объема по аварийно-ямочному ремонту.

Исполняющий обязанности главы Тольятти Игорь Ладыка рассказал, что в городе 13 участков, где дороги подвержены подтоплению. На каждом из них специалисты проводят работу по откачке воды. Кроме того, по всей территории Автограда ведут расчистку дождеприемных колодцев и ливневых канализаций от снега, наледи и мусора. Кроме того, в Тольятти также ремонтируют дороги. По словам Игоря Ладыки проведены работы на 4,5 тысячах квадратных метрах городских дорог, а еще 19 тысяч квадратных метров планируется отремонтировать картами.

Губернатор Дмитрий Азаров напомнил, что в последние несколько лет Самарская область получает колоссальное финансирование из федерального и регионального бюджетов, в том числе и на содержание дорог. По словам губернатора, ранее область не получала таких средств, поэтому стоит уделить особое внимание работам по сожержанию автомобильных дорог, чтобы они как можно дольше прослужили горожанам.

- Сохранение качества дорог во многом зависит от их содержания. По итогам сезона необходимо проанализировать обслуживание дорог в зимний период, и, возможно, скорректировать подходы, - отметил Дмитрий Азаров.

Глава региона поручил обратить особое внимание на дороги, которые были отремонтированы 2-3 года назад. Необходимо изучить их состояние и проанализировать причины порчи дорожного покрытия.