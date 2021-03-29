В Самарской области на территориях опережающего развития откроют девять производств

В пятницу, 26 марта, в ОЭЗ «Тольятти» начал работу «Самарский завод медицинских изделий»

В Самарской области новые компании готовы заходить на территории опережающего развития в Тольятти и Чапаевске. На данный момент резиденты ТОСЭР уже запустили 48 производств, вложено 17 миллиардов рублей инвестиций, создано 5560 рабочих мест. А в этом году еще шесть компаний откроют предприятия в Тольятти, они будут производить металлические двери, аккумуляторы, автокомпоненты и сыры по итальянским технологиям. Еще три будут работать в Чапаевске и делать ЖБИ, фармацевтическую продукцию и пластиковую тару.

В самарских ТОСЭР к резидентам относятся очень внимательно. В минувшем году из-за пандемийных ограничений некоторые резиденты не смогли выполнить требования первого года, но министерство экономического развития еще в июне 2020 года придумало, как им помочь.

- Мы ещё в июне 2020 года вышли с инициативой в федеральное Правительство о продлении срока выполнения минимальных требований по объёму капитальных вложений и количеству созданных рабочих мест для резидентов, получивших статус после 1 апреля 2019 года.11 марта принято постановление Правительства России о продлении до двух лет срока выполнения минимальных требований резидентами ТОСЭР, - рассказал министр Дмитрий Богданов.

В итоге ряд организаций даже решили расширить свои производства - это "Зетта", "Феронни Тольятти", "Билдинг строй Гроуп", мясокомбинат "Лада". В общей сложности это будет около 2,5 тысяч новых рабочих мест и 4,6 млрд рублей инвестиций.

- Работа по привлечению резидентов будет продолжена. Подготовлена и 26 марта подана заявка в Правительство России по расширению видов экономической деятельности, - рассказал Богданов.