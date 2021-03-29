В Самаре за неделю оформили 17 нарушителей масочного режима в общественном транспорте

Нарушителей масочного режима высаживают из автобуса Фото: администрация Самары

С октября 2020 года и по настоящее время в Самаре ежедневно проводятся рейды в общественном транспорте, при которых выявляют нарушителей масочного режима. За прошедшую неделю полицейские составили протоколы еще на 17 злостных «антимасочников».

- Контроль организован в максимально интенсивном режиме. Ежедневно охватываются все виды городского пассажирского транспорта и все временные промежутки – с утра и до вечера. Поручения штаба по борьбе с коронавирусом мобильными бригадами выполняются в полном объеме, - рассказал заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Юрий Тапилин.

Всего с начала октября прошлого года были составлены 293 протокола, которые в дальнейшем передаются в суд. Нарушителям может грозить штраф до 30 тысяч рублей, а за повторное нарушение размер штрафа увеличивается до 50 тысяч.