В Самаре появится «Космический цветок» и «Полет планеты» к 60-летию первого полета Гагарина в космос

В теплицах и питомниках муниципального предприятия«Спецремстройзеленхоз» зацвели первые растения для самарских парков и улиц Фото: администрация Самары

В декабре прошлого года в Самаре началась подготовка цветочной рассады для украшения городских улиц. В общей сложности Самару будут украшать более 1,5 миллионов цветов. В соответствии с тематическими датами предусмотрены и новые элементы озеленения Самары.

- В 2021 году отмечается 60-летие полета первого человека в космос. В связи с этим, космическая тематика будет прослеживаться и в цветочном оформлении города, - рассказал начальник отдела по благоустройству и озеленению Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары Леонид Дюгаев.

Как сообщили в администрации, в Самаре будут установлены 9 ландшафтных скульптур, посвященных космической тематике, под названиями «Космический цветок», «Вечность», «Полет планеты». Космические цветочные скульптуры будут размещены в местах, имеющих отношение к космосу: в парке им. Юрия Гагарина, в сквере им. Академика Н.Д. Кузнецова, на Аллее Трудовой Славы, в сквере Самарских Космонавтов.

Одними из самых первых цветочных композиций появятся в памятных местах ко Дню Победы. Высадка однолетних цветов начнется в рамках городского месячника по благоустройству и озеленению. Исходя из погодных условий, посадка растений запланирована на конец апреля.