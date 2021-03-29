Вернулся в родной регион: что Дмитрий Азаров сказал новому министру спорта Самарской области

Сергей Кобылянский выслушал напутствие от Дмитрия Азарова

Самарской области нашли нового министра спорта – им стал уроженец региона Сергей Кобылянский, который здесь профессионально занимался спортом, выступал за хоккейный клуб «Маяк», в чемпионате СССР. Является кандидатом в мастера спорта по хоккею с шайбой. Он работал в разных городах страны, был главным инспектором Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил РФ Минобороны РФ. И теперь возвращается на родину, чтобы развивать спорт в регионе.

Основные задачи перед новым министром поставил губернатор Дмитрий Азаров. Приоритетным будет развитие массового и детского спорта, доступных для всех поколений видов и создание условий для самореализации граждан.

- Многие из традиций нам придется вместе возрождать, потому что по ряду направлений достижения сегодня не такие, на которые мы могли бы рассчитывать. И зачастую ребята и девчата, подготовленные на территории Самарской области, выступают за другие регионы, несмотря на то, что базовую подготовку проходили здесь, - отметил губернатор.

Сергей Кобылянский губернатора поблагодарил за доверие и пообещал быть максимально полезным на своем посту.