Волонтер движения #Мывместе будет участвовать в предварительном голосовании «Единой России»

В случае победы на предварительном голосовании, Ирина может войти в историю как самый молодой кандидат в депутаты

Активисты движения #Мывместе выдвинули кандидатуру молодого волонтера Ирины Долгополовой для участия в предварительном голосовании «Единой России». Об этом сообщила директор многофункционального молодежного центра «Шанс» Татьяна Штангрет во время работы дискуссионной площадки «Мы вместе – волонтеры, вперед!».

- Я предлагаю, чтобы наш человек – волонтер - выступал в качестве кандидата на выборах. Думаю, городское сообщество меня поддержит», - подчеркнула Татьяна Штангрет.

Ирине Долгополовой 21 год, с 2014 года она является активисткой Тольятти и работает вожатой в школе №90. Девушка вместе с другими волонтерами активно участвует в благотворительных акциях, помогает ветеранам, пожилым людям.

- Волонтерство для меня стало самой важной частью жизни. Я хочу, чтобы оно приобрело более высокий статус . Благодарю коллег за доверие, - сказала Ирина Долгополова.

Напомним, что предварительное голосование «Единой России» состоится с 24 по 30 мая 2021 года. Проголосовать за участников могут все зарегистрированные на территории страны избиратели. Заявки от кандидатов принимаются до 29 апреля.