В больницах в Самарской области находятся 3200 пациентов с COVID-19 и подозрением на него

В регионе продолжается вакцинация, она поможет снизить число больных

3200 пациентов с подозрением на коронавирус или с подтвержденным диагнозом прямо сейчас проходят лечение в больницах Самарской области. Около 14 тысяч человек лечатся амбулаторно. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба Самарской области.

- В штатный режим работы мы вернули 1828 коек по направлениям кардиологии, терапии, сосудистой хирургии, гинекологии, ортопедии, онкологии. При этом, если возникнет необходимость, они могут быть быстро переведены на «ковидный» профиль, - рассказал министр здравоохранения региона Армен Бенян.

Стоит отметить, что по последним данным, за неделю среди детей до года нашли два случая заболевания коронавирусом, среди детей с 7 до 14 лет - 40 случаев, и среди 15-17 летних - 19 случаев. Люди других возрастов напротив стали болеть реже. Эпидпорог в возрастной группе 15+ превышает норму на 48,8%.

Также сегодня было принято решение о продлении самоизоляции для лиц старше 65 лет и организации для них дистанционной работы.