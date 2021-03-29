СК возбудил уголовное дело по факту падения снега с крыши на трехлетнюю девочку в Самаре

Прокуратура и СК взяли под особый контроль данное ЧП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Самары организовала проверку по факту падения снега с крыши на улице Калинина, 41, в результате чего пострадал маленький ребенок. ЧП произошло около половины восьмого вечера, 27 марта. В понедельник, 29 марта 2021 года, следственный комитет возбудил уголовное дело по данному происшествию.

- Следственный отдел по Промышленному району возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - сообщили в прокуратуре.

Напомним, в результате схода снега и наледи с крыши трехлетняя девочка получила ушиб мягких тканей головы, госпитализация ребенку не потребовалась.

В настоящее время продолжается проверка, устанавливаются все детали происшествия. Прокурор района взял контроль ход расследования уголовного дела.