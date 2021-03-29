В Самаре за неделю два младенца заболели COVID-19

Больных нашли среди младенцев

В Самарской области за последнюю неделю заболели коронавирусом два ребенка, которым еще не исполнилось и года. Неделей раньше был зафиксирован только один младенец с вирусом. Также заболеваемость немного выросла в группах с 7 до 14 и с 15 до 17 лет.

- - При этом мы не фиксируем ни одного случая заболевания гриппом, это результат прививочной компании, когда вакцинировано было 60% населения, - отмечают в Роспотребнадзоре региона.

Всего же за неделю выявлено и меньше случаев ОРВИ - на 8,8% ниже, чем неделей ранее. Внебольничную пневмонию нашли у 1590 человек, это тоже ниже, чем на прошлой неделе.

В Роспотребнадзоре заметили, что эпидпорог превышает норму на 48,8% среди населения старше 15 лет.

Сейчас по словам экспертов самое главное - сохранить тренд на стабилизацию ситуации в преддверии Пасхи и майских праздников.