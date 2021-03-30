В Самару пришла настоящая весна Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС синоптики дали прогноз погоды в Самаре на последние дни марта 2021 года. Погода порадует жителей Самарской области весенним теплом, однако ночью будет еще прохладно.

Во вторник, 30 марта, в Самаре будет переменная облачность, без осадков. Днем температура воздуха составит +6…+8 градусов, а ночью по области температура местами может опуститься до -12 градусов. Синоптики предупредили, что местами возможна гололедица.

31 марта, по прогнозу Приволжского УГМС, также не ожидается существенных осадков. Дне температура воздуха составит +4…+6 градусов, ночью в Самаре до -7.

В четверг, 1 апреля, в Самаре потеплеет до +8 градусов днем, а ночью температура будет колебаться в пределах от 0 до +2 градусов. В этот день синоптики прогнозируют выпадение осадков в виде дождя и мокрого снега, кроме того юго-западный ветер будет дуть с порывами 15-18 м/с.