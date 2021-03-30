СК возбудил уголовное дело по факту гибели женщины из-за схода наледи с крыши

Одна из женщин погибла, вторая в больнице Фото: прокуратура Самарской области

Вечером, 28 марта 2021 года в Кировском районе Самары произошел несчастный случай, который унес жизнь местной жительницы. Как стало известно, в результате схода снега и наледи с крыши дома №36 по улице Металлистов, пострадали две женщины, которые проходили мимо. Одна из прохожих скончалась от полученных травм, вторую женщину доставили в больницу. На место ЧП работали экстренные службы города, в том числе сотрудники СК и районный прокурор.

- В настоящее время организована проверка соблюдения управляющей компанией требований законодательства при обслуживании дома, в том числе регламентирующего порядок очистки снега с кровли и карнизов. По итогам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, приняты меры прокурорского реагирования, - рассказа прокурор Кировского района Самары Иван Макогон.

Следственным отделом по Кировскому району Самары было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Кроме того, после ЧП глава города Самары Елена Лапушкина поручила проверить все крыши города на предмет очистки от наледи и снега. Проверку проведут совместно с представителями администрации и ГЖИ во всех районах Самары.