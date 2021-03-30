Жителей Самары приглашают на бесплатную экскурсию в «Кошелев-парк»

У всех желающих будет возможность посетить демонстрационную квартиру и оценить ее преимущества

Корпорация «Кошелев-проект» приглашает всех желающих на бесплатную экскурсию в новый микрорайон, который состоит из нескольких ЖК комплексной застройки. Экскурсия на комфортабельном автобусе длится 2-2,5 часа.

- Лучше один раз увидеть, чем посмотреть сотни фотографий в интернете. Уверены, вы оцените масштаб и перспективы нового микрорайона, - говорит застройщик.

В рамках экскурсионного маршрута, самарцам покажут все жилые кварталы «Кошелев-парка», включая новый современный проект ЖК «Видный» и строящийся ЖК "Сити-Парк", срок сдачи которого - 3 квартал 2022 года. По словам застройщика, именно в «Сити-Парке» появятся первые в истории проекта четырехкомнатные квартиры.

Застройщик расскажет и покажет все преимущества жилого квартала, где уже есть вся инфраструктура – в «Кошелев-парке» есть детские сады, школа, супермаркеты, АЗС, а также в шаговой доступности лес, который находится рядом с поселком Дубовый Гай.