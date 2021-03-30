В Самаре миллионному пассажиру пригородного электропоезда вручили сертификат на бесплатный проезд

Виктория получила абонемент на бесплатный проезд на самарских электричках Фото: АО "Самарская ППК"

Самарская пригородная пассажирская компания поздравила миллионного пассажира, перевезенного с начала 2021 года. Акция «Юбилейный пассажир» проводится ежегодно, начиная с 2018 года.

- Любой пассажир, отправлявшийся электропоездом и купив проездной документ, имел шанс стать миллионным пассажиром, перевезённым АО «Самарская ППК», - рассказали представители компании-перевозчика.

В этом году счастливой обладательницей сертификата и абонемента на бесплатный проезд на пригородных электричках стала студентка Виктория Печникова.

По традиции, подарки миллионному пассажиру вручили у билетных касс на железнодорожном вокзале Самары. Представители компании провели викторину и определили победителя, подарив сертификат и прекрасные эмоции.