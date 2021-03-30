Жителей Самарской области планируют прививать от коронавируса на дому

Вакцинация от коронавируса в Самарской области продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 29 марта, в Самаре состоялось очередное заседание оперативного штаба. Одним из вопросов, который обсудили чиновники, стала вакцинация от коронавируса в регионе.

В Самарской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса. На сегодняшний день первый этап вакцинации прошли более 161 тысячи местных жителей, а завершили оба этапа прививки – 112 тысяч самарцев.

- Отмечены хорошие темпы вакцинации в области, превышающие средний показатель по стране. Более половины прошедших вакцинацию – это люди старше 60 лет, - сообщили в региональном правительстве.

Министерству здравоохранения Самарской области было поручено улучшить качество отработки листов ожидания, чтобы людей, которые оставили заявку на вакцинацию, приглашали в медучреждение оперативнее.

- Необходимо учитывать количество заявок и, исходя из этого, распределять поступающие в регион вакцины от коронавируса, - поручили региональному минздраву на совещании оперштаба.

Кроме того, в ближайшее время власти будут прорабатывать вопрос о возможности сделать прививку на дому. Такая услуга в первую очередь необходима для пожилых граждан и для маломобильных жителей региона.