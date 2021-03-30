Жительница Самарской области поверила мошеннику и перевела на его счет более 200 тысяч рублей

Обманутая женщина сделала несколько переводов через круглосуточный банкомат Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти местную жительницу обманули более чем на 200 тысяч рублей. Женщина перевела на счет мошенников все свои сбережения. Об этом рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Как следует из материалов дела, ночью 45-летней женщине поступил звонок с московского номера. Мужчина на том конце провода представился сотрудником службы безопасности одного из крупных российских банков. Женщина поверила мошеннику и перевела на его расчетный счет 212,4 тысяч рублей.

В настоящее время по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали случившегося.

Напомним, что похожая ситуация случилась с жительницей Самары. Женщина, в погоне за быстрой прибылью в сети Интернет, зарегистрировалась на одном из брокерских сайтов. Местная жительница сделала вложения в биткойны, но её куратор через некоторое время сообщил, что все её деньги на счету «сгорели». Сейчас мошенников ищет полиция.