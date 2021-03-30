В Самаре женщина-пешеход попала в реанимацию после того как в нее отбросило иномарку после ДТП

Иномарку отбросило в пешехода Фото; ГУ МВД по Самарской области

Вечером, 29 марта, в Самаре произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего пострадал пешеход. Женщину, которая стояла на тротуаре во время столкновения автомобилей, госпитализировали в больницу в реанимационное отделение.

- 22-летний парень на автомобиле «Лада Приора» не уступил дорогу автомобилю «Фольксваген», под управлением 23-летнего молодого человека, в результате чего иномарку отбросило на тротуар, где в это время стояла 32-летняя женщина, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате аварии женщина-пешеход получила серьезные травмы и была госпитализирована в больницу, в реанимационное отделение. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, в воскресенье, 28 марта, в Самаре пострадали две школьницы, которых сбили на улице Физкультурной. Как стало известно, девочки перебегали дорогу на запрещающий сигнал светофора, и попали под колеса иномарки.