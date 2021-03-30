Оборудование и инвентарь в новый Дворец спорта в Самаре будет поставлять индивидуальный предприниматель

Спортивный инвентарь привезут до 1 ноября 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершился аукцион на поиск подрядчика, который будет поставлять спортивный инвентарь и оборудование в новый Дворец спорта на Молодогвардейской. Победитель аукциона предложил выполнить работу за 49,2 миллиона рублей, при начальной цене закупки 49,4 миллиона.

Для участия в электронном аукционе заявки подали два подрядчика – ИП Меломед Денис и ООО «Глобалинтек». Заявку общества с ограниченной ответственностью признали не соответствующей требованиям, поэтому автоматически победителем аукциона стал индивидуальный предприниматель Денис Меломед.

Напомним, по техзаданию в ледовый дворец на Молодогвардейской, 222 в Самаре до 1 ноября текущего года необходимо поставить фигурные коньки, гантели, гири, скакалки, пьедестал для победителей соревнований, а также гимнастические скамейки, тренажеры, беговые дорожки и хореографические станки.