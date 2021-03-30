В Самарской области выберут лучшего экспортера года

В Самарской области выберут лучшего экспортного предпринимателя

В Самарской области стартовал прием заявок на участие в региональном конкурсе «Экспортер года». Конкурс проводится в четвертый раз, в нем принимают участие предприятия Самарской области, достигшие наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

- Прием заявок от экспортеров Самарской области продлится до 16 апреля 2021 года, - сообщили организаторы конкурса «Экспортер года».

Предприниматели смогут заявить о себе в одной из пяти предложенных номинаций - экспортер года в сфере промышленности, в сфере агропромышленного комплекса, сфере услуг, сфере высоких технологий и номинация «прорыв года».

Три лучших экспортера в каждой номинации получат дипломы и памятные подарки, среди которых: сертификат на авиаперелеты, сертификат на создание презентационных материалов на сумму до 50 тысяч рублей, сертификат на обучение по профилю деятельности на сумму до 40 тысяч рублей, - рассказала директор Центра поддержки экспорта Самарской области Ольга Золотарева.

Представители региональных министерств и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства будут выбирать лучших экспортеров Самарской области.