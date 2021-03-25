Стали известны победители конкурса «Аналитик: старт карьеры» для студентов ПГУТИ

Победитель Валерия Берг, проректор ПГУТИ по науке и инновациям, представители Почты России

Почта России предложила студентам профильного вуза принять участие в конкурсе «Аналитика: старт карьеры». Конкурсанты отвечали на каверзные вопросы практического характера, предлагали свои способы решения проблем.

Как построить график поступления отправлений по дням? Как часто превышаются заявленные максимальные сроки доставки? Ответы на эти и другие вопросы нужно было дать на основе анализа предложенных массивов данных.

Выполненные кейсы студенты бакалавриата и магистратуры ПГУТИ направляли организаторам до конца февраля. В марте итоги конкурса подвело экспертное жюри из сотрудников регионального почтового управления.

Победу в заочном интеллектуальном состязании одержали студентки 3 курса факультета информационных систем и технологий Юлия Казакова и Валерия Берг. Организаторы также выделили работы Анны Мирошниченко и Амины Шараповы, которые стали лауреатами конкурса.

- Наиболее интересным мне показалось составление дашборда. Другие виды заданий в том или ином виде уже встречались в нашей учебной программе, а вот для формирования дашборда, нужно было искать дополнительную информацию, - рассказала Юлия.

- В задания мы включили практические кейсы, с которыми сталкиваются специалисты Почты России в своей работе. Выполнить их было непросто, однако конкурсанты достойно справились с предложенными заданиями. Состязание позволило участникам не только проявить свои аналитические способности, но и продемонстрировать нестандартные подходы к решению задач, - рассказала заместитель директора УФПС Самарской области по кадровым и социальным вопросам Наталья Поляева.

Вовлеченность и интерес студентов к профессиональной тематике во время награждения 18 марта отметил проректор ПГУТИ по науке и инновациям Олег Осипов.