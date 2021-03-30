Слесарь из Самарской области выиграл в лотерею квартиру

Самарец решил расширить квадратные метры и оформил приз деньгами

Житель Самарской области Алексей Б. участвует в лотереях уже десять лет, но удача ему не сопутствовала. Билет «Жилищной лотереи» мужчина выбрал наугад на сайте. В этот раз фортуна улыбнулась, и Алексей стал счастливым обладателем квартиры, стоимостью 1,5 миллиона рублей.

- СМС о выигрыше пришло, когда я был на работе. Я не придал этому значения, а вечером зашел на сайт лотереи и узнал, что стал победителем, - говорит слесарь промышленно-строительной компании из Самарской области.

Мужчина оформил свой приз деньгами, чтобы расширить уже имеющиеся квадратные метры. Такой выигрыш пришелся очень кстати, потому что самарец с женой в скором времени ждут пополнения в семье.