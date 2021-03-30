Коронавирус в Самарской области: 198 заболели, 10 умерли

В Самаре продлили коронавирусные ограничения на 2 недели Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самарской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 198 человек. Всего в регионе сначала пандемии заболели 55 534 человек.

Из общего числа заболевших, у 52 249 человек опасный диагноз был снят, в том числе за минувшие сутки выздоровели 196 местных жителей.

По данным на 30 марта, в Самарской области скончались еще 10 пациентов, с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 1088 летальных случаев среди зараженных.

Напомним, оперштаб Самарской области продлил действующие коронавирусные ограничения до 11 апреля. Таким образом, пожилые в возрасте 65+ остаются на самоизоляции еще на 2 недели, а также подростки до 18 лет не могут посещать ТЦ без сопровождения взрослых.