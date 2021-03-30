В Тольятти запустили первое в стране производство дождевальных машин полного цикла

Более 90% комплектующих будут изготавливать на площадке компании в Тольятти

В Самарской области запустили первое в России производство дождевальных машин полного цикла. Предприятие находится в Тольятти.

Летом прошлого года МОНОГОРОДА.РФ заключил соглашение с ООО «Билдинг Строй Гроуп» о выдаче беспроцентного займа на закупку необходимого оборудования для создания новой производственной линии самодвижущихся широкозахватных дождевальных машин полного цикла. На развитие предприятия было получено более 30 миллионов рублей.

- Меньше чем за год нам удалось реализовать инвестиционный проект. За счет средств, выделенных Фондом развития моногородов, мы закупили и установили все необходимое оборудование. Это позволило создать нам производство полного цикла, на котором трудятся 35 человек, - рассказал генеральный директор «Билдинг Строй Гроуп» Николай Лысов.

Ранее МОНОГОРОДА.РФ уже заключал два договора по выдаче беспроцентного займа тольяттинским компаниям. В этом году планируется отрыть "ЗАВОД ЖБИ ФЛОРКОН".