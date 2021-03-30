Самара заняла 11 место в рейтинге городов с самыми бестактными жителями

Самара находится в середине рейтинга бестактности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Исследовательское агентство «Zoom Market» провели опрос среди жителей российских городов и выяснили, где в России живут самые бестактные и невоспитанные люди.

Опрос проводился в 21 городе, в нем приняли участие 2520 человек старше 18 лет. Каждому из респондентов были заданы всего три вопроса, на основе которых был составлен рейтинг бестактности: «Вы вмешиваетесь в чужие разговоры без приглашения? Вы всегда дослушиваете собеседника до конца, не перебивая? Вы любите давать советы, в том числе малознакомым людям?».

В результате опроса выяснилось, что самими невоспитанными являются жители Ростова-на-Дону, Воронежа и Сочи. Самара в этом рейтинге находится на 11 месте.

Как выяснилось, самыми тактичными людьми являются жители Владивостока, Москвы и Челябинска. Именно там местные жители никогда не станут перебивать собеседника или подслушивать чужие разговоры.