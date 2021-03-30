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Спорт30 марта 2021 13:56

"Крылья Советов-2004" выиграли "серебро" зоны "Приволжье"

Самарская команда прошла во всероссийскую стадию соревнований
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Самарские футболисты прошли во всероссийскую стадию соревнований

Команда Академии "Крылья Советов", состоящая из игроков 2004 года рождения, заняла второе место в турнирной таблице первенства России зоны "Приволжье". Самарцы выступают под руководством Александра Цыганкова и Александра Ротенко.

В заключительный игровой день КС-2004 встречались с командой "Зенит-Ижевск" и победили со счетом 4:1. А в параллельном матче "Оренбург" выиграл у "Нижнего Новгорода" со счетом 3:1, что позволило самарской команде пройти во всероссийскую стадию соревнований.

Календарь дальнейших игр будет опубликован позднее.