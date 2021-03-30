Пожар произошел в 6-этажном здании в Тольятти

В здании из-за возгорания мусора и картона эвакуировали несколько человек. Фото - ГУ МЧС России по Самарской области

Три человека были спасены с пожара в административном здании в Тольятти во вторник, 30 марта, говорится в сообщении ГУ МЧС России по Самарской области.

Информация о пожаре поступила в МЧС в 13:17. В 6-этажном здании административно-бытовом здании на улице Коммунальной произошло сильное задымление. Пожарные начали искать очаг возгорания и выявили, что в здании на площади в 20 кв. метров горит мусор и картон.

На месте работали 85 человек и 27 единиц техники. Два человека, находившиеся в здании, были переданы врачам, им понадобилась медицинская помощь, еще одного эвакуировали с верхнего этажа. Погибших в результате случившегося не было.