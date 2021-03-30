ВТБ планирует выдать 1 трлн рублей ипотеки

Это станет абсолютным рекордом за все время работы банка. Об этом в ходе встречи топ-менеджеров банка с журналистами заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

В 2020 году российские банки предоставили населению свыше 1,7 млн ипотечных кредитов на 4,3 трлн рублей, что оказалось в 1,5 раза выше результата 2019 года. В этом году, по мнению топ-менеджера ВТБ, рынок может установить новый рекорд продаж. Однако темпы его роста будут скромнее в силу неопределенности с будущим госпрограммы и возможным изменением ценовых параметров российских банков после повышения ключевой ставки ЦБ РФ.

Тем не менее, на данный момент в сфере жилищного кредитования сохраняется повышенный спрос. ВТБ прогнозирует, что выдачи ипотеки на рынке по итогам первого квартала вырастут на 40-45% и могут превысить 1 трлн рублей. Значительное влияние на рост продаж оказывает льготная ипотека, продажи которой за 11 месяцев уже превысили отметку в 1,2 трлн рублей.

«Ипотека останется в числе динамично растущих сегментов розничного бизнеса, и ВТБ традиционно будет делать акцент на ее развитии. В этом году мы планируем обновить свой рекорд продаж, впервые выдав более 1 трлн рублей жилищных кредитов. Во многом этому будет способствовать наше активное участие в госпрограмме. Только в первом полугодии мы должны выдать 150 млрд рублей льготных кредитов. Условия продления госпрограммы станут определяющими для всего рынка, ведь в прошлом году 9 из 10 ипотек на новостройки были выданы по льготной ставке», – заявил Анатолий Печатников.

По мнению топ-менеджера ВТБ, наравне с госсубсидированием ситуация на рынке будет определяться кредитно-денежной политикой регулятора и решениями крупнейших банков по возможному пересмотру уровня ставок. При этом последнее изменение ключевой ставки ВТБ не считает критичным. «На данный момент ставки находятся на максимально комфортном для клиентов уровне, выдачи ипотеки характеризуются высоким качеством, а сокращение средней ставки на рынке снижает и уровень ежемесячного платежа ипотечных заемщиков», – подчеркнул Анатолий Печатников.

Другой стратегической задачей ВТБ является переход в цифровой формат ипотечных продаж. В прошлом году банк первым в России предложил рынку полностью дистанционные сделки по ипотеке, представил клиентам удобный личный кабинет на сайте для оформления заявки и получения кредита. В результате доля онлайн-заявок по ипотеке выросла в четыре раза, до 20%. По итогам 2021 года ВТБ планирует оформлять каждую шестую ипотеку без визита заемщика в банк и принимать дистанционно каждую вторую заявку.

ВТБ – один ил лидеров рынка ипотечного кредитования. По итогам 2020 года банк оформил 354 тыс. ипотечных кредитов на 935 млрд рублей. Объем почти на 40% превысил значения 2019 года. В настоящее время ВТБ занимает около четверти рынка жилищных кредитов в России, ипотечный портфель ВТБ превышает 2,023 трлн рублей.