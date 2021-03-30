Защитник "Крыльев Советов" может перейти в клуб РПЛ

Юрий Горшков пришел в "Крылья Советов" из "Чертаново"

Защитник самарских "Крыльев Советов" 22-летний Юрий Горшков может перейти в московский "Локомотив", говорится в сообщении портала о ставках на спорт "Рейтинг Букмекеров".

Горшков перешел в самарский клуб перед стартом текущего сезона из "Чертаново". За "Крылья" он провел 32 матча в ФНЛ и 4 в кубке страны, на его счету один гол.

Сообщается, что столичный клуб, выступающий в российской премьер-лиге, ищет левого защитника с российским паспортом.

"Крылья Советов" являются основным претендентом на выход в премьер-лигу в следующем сезоне, пока команда лидирует в ФНЛ с отрывом в шесть очков от ближайшего конкурента - "Оренбурга". "Локомотив" в чемпионате страны по итогам 23-х туров занимает третье место.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Свежие новости о «Крыльях Советов» на 29 марта 2021: Корниленко рассказал про прощальный матч

«КП-Самара» рассказывает о последних новостях из жизни футбольного клуба «Крылья Советов» на 29 марта 2021 (подробнее)