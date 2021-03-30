Самарцу, покатавшему своего друга на капоте БМВ, выписали несколько штрафов

Фотография вызвала бурное обсуждение в интернете. Фото - соцсети

Самарцу, прокатившему своего друга на капоте автомобиля, выписали несколько штрафов, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее в соцсетях появилась фотография, которая буквально взорвала самарские соцсети - на снимке парень стоял на капоте BMW якобы на скорости 96 км/ч.

В дальнейшем Альберт Улитин, который и ехал на капоте, сказал, что это была постановка и рассказал, как делали снимок.

Теперь оштрафован владелец машины Роман. По данным полиции, ему выписали штраф за перевозку людей вне кабины автомобиля, отсутствие полиса ОСАГО и за то, что автомобиль не был вовремя зарегистрирован. Всего - 2 300 рублей.

Половину денег для уплаты штрафа Роман намерен взять с Альберта.

Снимок появился на фоне усилений мер по борьбе с грубыми нарушениями правил дорожного движения после того, как в регионе произошло несколько крупных аварий с большим количеством пострадавших.