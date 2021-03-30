Первая очередь набережной в Тольятти откроется к осени 2022 года

В Тольятти начинают реконструкцию набережной

В Тольятти начались подготовительные работы по благоустройству набережной. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

В этом году специалисты займутся ремонтом первой очереди набережной. На участке протяженностью 770 метров проведут комплексную замену коммуникаций, выполнят работы по подпорным стенкам, амфитеатрам, подходам и лестничным маршам, будет проведено берегоукрепление, а также благоустройство территории без озеленения.

Ожидается, что к осени 2022 года работы по первому этапу будут завершены и набережная откроется для посетителей. Благоустройство при этом продолжится. "Проект сложный, и мы должны сразу рассказать людям, что, несмотря на значительный объем работ, полного благоустройства первой очереди мы в этом году не получим. У людей не должно быть завышенных ожиданий, что в этом году мы получим объект "под ключ", – сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Глава региона с первых дней работы в должности приложил много усилий, чтобы в Тольятти благоустроили набережную. Ожидалось, что территорию приведут в порядок в 2020-м году, но выяснилось, что часть территорий мошенническим путем была передана в частные руки, а на проведение работ по благоустройству не заложили средства. В результате в судебном порядке удалось вернуть земли в собственность города и добиться выделения средств из федерального бюджета.