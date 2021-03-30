Дмитрий Азаров обсудил с депутатами и сенаторами создание испытательного центра АвтоВАЗа

Дмитрий Азаров провел традиционную встречу с коллегами

30 марта глава Самарской области Дмитрий Азаров провел традиционную встречу с депутатами государственной думы и сенаторами регионального совета федерации. Участники обсудили много важных проблем, которые касаются иновационной и других сфер губернии.

Так, первый заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев рассказал, что в рамках региональной недели провел встречу с руководством АвтоВАЗа. На ней обсуждались дополнительные меры поддержки предприятию, в частности - реализация инвестиционного проекта по созданию испытательного центра АвтоВАЗа. На него могут быть выделены дополнительные средства из федерального бюджета по программе «Первый автомобиль».

- Мы сейчас готовим документы, которые помогут обосновать необходимость софинансирования проекта испытательного центра со стороны государства. Особенно это актуально в Год науки и технологий,– сказал депутат.

Дмитрий Азаров в свою очередь отметил, что от его имени направлено обращение в адрес министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова с просьбой дополнительно поддержать программы «Мой автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Не прошли участники беседы и мимо проблемной темы моногородов, которые поддерживают за счет федеральных средств. Их количество может сократиться. В Самарской области таких три - Тольятти, Чапаевск и Новокуйбышевск. Они успешно развиваются, но ужесточение критериев, активно обсуждаемое в правительстве РФ, может привести к инвестиционным рискам для региона.

- Для нас наличие моногородов – дополнительное конкурентное преимущество. Давайте поборемся за этот статус, понимая, что многое еще предстоит сделать по трансформации экономики и региона в целом, и моногородов в частности,– заявил губернатор коллегам.

В госдуме пообещали донести позицию региона до правительства.

Также Дмитрий Азаров предложил сенаторам и депутатам ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде. Предложение связано с рядом аварий, произошедших в Самарской области за последнее время по вине пьяных водителей. Ранее глава региона на заседании губернской думы высказал мысль о том, что необходимо разработать законопроект об увеличении суммы административных штрафов, максимального срока лишения прав и ужесточения уголовной ответственности за «пьяные» ДТП. Поддержку его инициатива получила и на той, и на нынешней встрече.