Новую дорогу построят на территории ЗИМа в Самаре

За ЗИМом планируют построить новую дорогу. Фото - скриншот

В Самаре может появиться новая дорога, которую сделают на территории, ранее занимаемой заводом ЗИМ.

Видео того, что сейчас происходит на площадке, разместил на своем YouTube-канале видеоблогер Александр Карягин.

В комментариях пользователи высказывают опасения, что новая дорога может появиться еще очень не скоро и в целом не верят в перспективы ее появления.

Речь идет о дороге на улице Липецкой, которая находится за территорией бывшего завода и идет от улицы Соколова до Конноармейской.

Продление улицы Авроры обсуждается уже несколько лет, ранее высказывались планы о соединении ее с Ново-Садовой.