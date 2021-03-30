"Родительский патруль" в Самарской области напоминает детям о безопасности на дорогах

Родители напоминают детям о безопасности на дорогах

В Самарской области мамы и папы школьников объединились в "Родительский патруль", который действует во всех городах и районах региона. В объединении состоят более 1 тысячи человек.

"Родительский патруль" совместно с учителями и сотрудниками ГИБДД не реже, чем раз в месяц, выходит на патрулирование наиболее опасных участков улиц. Взрослые проводят беседы со школьниками, объясняют необходимость строгого соблюдения правил дорожного движения, рассказывают о важности использования световозвращающих элементов в темное время суток, напоминают детям, что необходимо быть внимательными на проезжей части, при переходе убирать сотовые телефоны, наушники, по возможности снимать капюшон и убедиться, что все водители остановились и пропускают пешеходов.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил усилить работу по профилактике дорожно-транспортного травматизма со всеми участниками дорожного движения.