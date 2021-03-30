В Самаре следователи выясняют, почему маленькая девочка сама ушла из садика

Следователи выясняют, почему ребенок ушел из садика Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре следователи устанавливают, почему малолетний ребенок один ушел из садика. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

По данным следствия, девочка самостоятельно покинула садик в начале февраля этого года. Как сообщают в региональной прокуратуре, она во время тихого часа открыла дверь ключом, который нашла в шкафчике, и выбежала на улицу.

Она перешла проезжую часть и пошла домой, но не сумела найти дорогу и вернулась в другой садик. Там она ничего толком объяснить не смогла, поскольку плохо разговаривала, но искала папу.

Сейчас устанавливаются ответственные, выясняются причины произошедшего.