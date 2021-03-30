Слухи о закрытии "Самара Арены" не оправдались

"Самара Арена" примет ближайшие матчи "Крыльев Советов" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ближайшие матчи "Крыльев Советов" пройдут на "Самара Арене". На стадионе заварили балки и готовятся принимать игры.

Ранее в СМИ появились сообщения, что стадион может быть закрыт на несколько месяцев из-за выявленных там трещин в балках. Оторвавшуюся металлическую балку нашли в феврале. Из-за этого домашние матчи весенней части сезона ФНЛ "Крылья" проводили на "Металлурге".

Теперь объявлено, дефекты устранены по гарантии генеральным подрядчиком ПСО "Казань". Как рассказал "КП-Самара" директор ГАУ "Самара Арена" Виталий Иванов, проведены лабораторные обследования и тестирование металлоконструкций.

Ближайший матч, запланированный на 3 апреля, пройдет на "Самара Арене", когда "Крылья" сыграют с "Текстильщиком". А 8 апреля самарцы встретятся с московским "Динамо" в матче 1/4 финала Кубка России.