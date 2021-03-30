В Самарской области в предварительном голосовании «Единой России» хотят участвовать десятки человек

Регистрация кандидатов продлится до 29 апреля

В Самарской области несколько десятков человек подали документы для участия в предварительном голосовании «Единой России». Всего же по стране зарегистрировано более 400 кандидатов.

Своих представителей в Самарской области выдвинули ряд общественных организаций и трудовых коллективов региона. Например, волонтеры Тольятти поддержали кандидатуру, активиста добровольческого движения Ирины Долгополовой. Ирине 21 год, она может стать одним из самых молодых депутатов Госдумы РФ.

Своих участников предложили коллективы крупнейших предприятий области. «АвтоВАЗ» выдвинул профсоюзных активистов Елену Сазонову и Андрея Игнатьева, АО «Тяжмаш» - директора предприятия Андрея Трифонова. Глава региона, секретарь регионального отделения «Единой России» Дмитрий Азаров поддержал участие в предварительном голосовании таких ярких лидеров.

Регистрация кандидатов продлится до 29 апреля. Сама процедура голосования пройдет с 24 по 30 мая. Голосование будет организовано по максимально открытой модели, участвовать в нем смогут все зарегистрированные избиратели. Итоги предварительного голосования подведут 1 июня. После этого списки кандидатов «Единой России» утвердит Съезд.