Автомобиль самарского блогера Ольги Пауловой «заминировали»

К счастью, коробка оказалась муляжом Фото: facebook.com/olgapaulova

30 марта 2021 года, стало для самарского блогера не добрым. Ольга Паулова обнаружила, что к днищу её автомобиля была прицеплена подозрительная коробка. К дому женщины в поселке Новоберезовский прибыли региональные спецслужбы.

- Коробку обезвредили сапёры и нашли в ней всё-то, чем начиняют самовзрывающиеся устройства. Телефон, металлические элементы, магнит. Не хватало взрывчатки. Сегодня это муляж, а что завтра прицепят к моей машине? Настоящую бомбу? – говорит Ольга Паулова на своей странице в фейсбук.

В ГУ МВД по Самарской области рассказали, что коробка под иномаркой 51-летней женщины оказалась муляжом. Подозрительный предмет был изъят и направлен на экспертизу. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Сама Ольга Паулова считает, что таким образом её решили «заткнуть». Самарский блогер пишет «правду про чиновников региона», которая не всегда их устраивает. Женщина сравнивает методы борьбы с «неудобным мнением» с 90-ми, когда именно провокация была главным оружием против оппозиции.

Ольга Паулова выразила благодарность за профессионализм оперативным службам, которые работали на месте «заминирования». По словам блогера, сейчас собрано достаточно доказательств, улик и видеозаписей, чтобы найти тех, кто стоит за этим.

- Теперь хотелось бы увидеть, что я и моя жизнь была ценна для высшего руководства региона и полиции. А я пока продолжу писать то, от чего подпрыгивают чиновники. Кто-то их должен мотивировать работать, - пишет Ольга в своем блоге.