По просьбе родителей в Самаре отремонтируют две школы в Железнодорожном и Самарском районах

Елена Лапушкина и Александр Хинштейн лично убедились, что школы нуждаются в ремонте Фото: администрация Самары

Представители родительской общественности Самары обратились к чиновникам с просьбой отремонтировать две школы, одна из которых находится в Железнодорожном районе, а вторая – в Самарском. Мэр города Елена Лапушкина вместе с депутатом Госдумы Александром Хинштейном посетили школы №116 и №39 и убедились, что ремонт учреждениям необходим.

- Школа № 116 имени Героя Советского Союза И.В.Панфилова в Железнодорожном районе основана в 1966 году и имеет одно здание. В общеобразовательном учреждении обучаются 773 школьника. При осмотре помещений школы были выявлены проблемные зоны: в помещении холла третьего этажа протечки потолка и подтекание на стены, похожая ситуация и в спортивном зале, - сообщили в администрации Самары.

В школе №39 в Самарском районе было обнаружено отслоение штукатурного слоя, разрушение кирпичной кладки и следы протечек в одном из учебных классов, который в настоящее время считается аварийным и закрытым для посещения. Школа была основана в 1936 году, в настоящее время в ней обучаются 256 школьников.

По итогам осмотра аварийных учебных заведений, было принято решение о выделении финансирования за счет экономии бюджета. Для школы №39 на этот год уже предусмотрено финансирование и подготовлена проектно-сметная документация на ремонт кровли. По словам чиновников, работы по устранению протечек начнутся уже в этом году, как только начнутся летние каникулы.