Администрация Самары рассмотрит вопрос о поддержке центра социальной помощи «Ты не одна»

Женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, попросили помощи у чиновников Фото: администрация Самары

Представители центра социальной помощи женщинам «Ты не одна» обратились в администрацию Самары за помощью. Организация попросила оказать содействие в поиске дополнительного помещения, а также рассмотреть возможность компенсации платы за коммунальные услуги.

- В ближайшее время этот вопрос будет рассмотрен совместно с областным министерством социально-демографической политики, в том числе по грантовой поддержке центра, - сообщили чиновники.

Центр «Ты не одна» оказывает поддержку женщинам с детьми, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Центр предоставляет им временное проживание до полугода, обеспечивает питанием, одеждой и другими необходимыми предметами для жизни. За полгода женщинам помогают трудоустроиться и начать жить самостоятельно. Если ситуация в жизни была критической, то они проходят бесплатную реабилитацию у психолога. За время своего существования, центр помог многим самарским женщинам поверить в себя и начать жить заново.

Ранее непростой жизненной ситуацией центра заинтересовался депутат Госдумы Александр Хинштейн. В социальных сетях появилась информация, что Центр «Ты не одна» нуждается в помощи – не хватает продуктов и денег на оплату коммунальных услуг. Депутат пообещал помочь женщинам из центра.