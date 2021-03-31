800 рублей в день: самарские таксисты смогут оформить «больничный лист»

Программа уже доступна прямым партнерам Яндекс.Такси, которые сотрудничают с сервисом от 120 часов в месяц Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Водители такси и курьеры Яндекса теперь могут оформить страховку и не терять в деньгах в случае болезни. Яндекс.Такси, Яндекс.Еда и Яндекс.Лавка в партнерстве со страховой компанией «Манго» запускают пилотную программу заботы «Для своих» для прямых партнёров сервиса — самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

Такая возможность предоставляется российским водителям и курьерам впервые. Самозанятые и индивидуальные предприниматели, которые работают в системе Яндекса, смогут получить страховку от несчастных случаев и выплату по временной утрате трудоспособности из-за болезни.

- На этапе пилотной версии страховой полис будет стоить 270 рублей в месяц. В стандартное страхование от несчастных случаев, которое в среднем стоит от 10 тысяч рублей, не входит компенсация «больничного». Яндекс расширил программу страхования и снизил стоимость страховки для своих сотрудников, - рассказали в пресс-службе Яндекса.

Таким образом, самозанятый водитель или курьер в случае болезни получит выплату «больничных» - 800 рублей в день, или 24 тысячи в месяц. Кроме того, в страховку «Манго Страхование» входит компенсация от несчастных случаев – до 2 миллионов рублей. Страховой продукт позволит обезопасить партнеров от потери дохода из-за болезни или травм.

Следует отметить, что программа страхования носит добровольный характер. Самозанятые и ИП в любой момент могут отказаться от оформление полиса.