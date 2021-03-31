СВГК расширяет сети газопотребления в Кинеле

Строительство подземного газопровода низкого давления. Контроль глубины траншеи

В текущем году будут завершены работы по техническому перевооружению сети газоснабжения г.о. Кинель, предусмотренные утвержденной правительством Самарской области восьмой инвестпрограммой ООО «СВГК» на период до 2024 года.

Строительство подземного газопровода низкого давления от улицы Мира до улицы 50 лет Октября, а также шкафного газорегуляторного пункта и газопроводов среднего, низкого давления по Моховому переулку, улицам Набережной и Степной позволит газифицировать дополнительно десятки подворий жителей Кинеля.

С началом сезона СВГК выйдет на выполнение строительно-монтажных работ в Кинеле на площадке под застройку жильем для многодетных семей. Здесь запроектировано строительство газопроводов высокого и низкого давления.

Плановые сроки завершения всех работ по техническому перевооружению сети газоснабжения г.о. Кинель – декабрь 2021 года.