В Самаре в парке Победы разбирают колесо обозрения

Новый аттракцион в этом году устанавливать не собираются Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары обратили внимание, что в парке имени 30-летия Победы, который находится на пересечении улиц Аэродромной и Энтузиастов, разбирают аттракцион «Колесо обозрения». Представители МАУ «Парки Самары» подтвердили информацию.

- В настоящий момент производится демонтаж списанного аттракциона, который давно уже не эксплуатируется, - объяснили в ведомстве.

На вопрос самарцев, купят ли новый аттракцион на замену списанному, представители муниципального учреждения ответили, что текущем году покупать новое «Колесо обозрения» в парк Победы не планируется.